Жительницу тюменского села арестовали на трое суток за побег с места ДТП

В Ярково автоледи арестовали на трое суток за то, что после столкновения на Nissan Wingroad с грузовиком Shacman, не дождавшись сотрудников ДПС, покинула место происшествия в нарушение п. 2.5 Правил дорожного движения РФ.

Инцидент произошел 6 апреля 2026 года на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На судебном заседании женщина признала вину.

Суд установил, что гражданка была осведомлена о факте ДТП, однако умышленно скрылась с места происшествия. Действия водителя квалифицированы как грубое нарушение правил, свидетельствующее о прямом умысле.

При назначении наказания суд учел характер и степень совершенного деяния, личность нарушительницы, а также смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.