Жительницу тюменского села арестовали на трое суток за побег с места ДТП

08:40 14 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Ярково автоледи арестовали на трое суток за то, что после столкновения на Nissan Wingroad с грузовиком Shacman, не дождавшись сотрудников ДПС, покинула место происшествия в нарушение  п. 2.5 Правил дорожного движения РФ. 

Инцидент произошел 6 апреля 2026 года на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На судебном заседании женщина признала вину.

Суд установил, что гражданка была осведомлена о факте ДТП, однако умышленно скрылась с места происшествия. Действия водителя квалифицированы как грубое нарушение правил, свидетельствующее о прямом умысле.

При назначении наказания суд учел характер и степень совершенного деяния, личность нарушительницы, а также смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026