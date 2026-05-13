Змея укусила девочку в деревне под Тюменью

17:19 13 мая 2026
В деревне Сартово Нижнетавдинского округа змея укусила четырехлетнюю девочку за ногу. Родители оперативно доставили ребенка в больницу райцентра, где специалисты пациенте ввели противозмеиную сыворотку, стабилизировали ее состояние, а затем переправили ее в ОКБ №1 для дальнейшего наблюдения.

Департамент здравоохранения Тюменской области напоминает родителям о мерах безопасности. Змея может быть где угодно – даже на детской площадке у дома, в траве, под кустом. Укус змеи у детей опаснее – из-за малого веса яд быстрее распространяется. 

Что делать сразу?

Вызвать скорую (103); уложить ребенка, обездвижить укушенную конечность; давать больше теплого питья; не прижигать, не резать, не накладывать жгут, не давать алкоголь (даже растирать); не пытаться отсасывать яд – рискуете сами.

