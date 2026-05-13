Тюменская филармония впервые присоединится к музейной ночи

К Всероссийской акции "Ночь музеев" 16 мая присоединится Тюменская филармония и проведет четыре мероприятия.
"Звучащие полотна" - у гостей будет возможность сопоставить живопись с музыкой. QR-коды на картинах откроют музыкальные фрагменты – попробуйте подобрать к живописи идеальную мелодию. Вход свободный.
На интерактивной площадке "Лаборатория звука" посетителям предложат исследовать внутреннее устройство инструментов: от "душки" виолончели до сложнейшего механизма рояля. Вход свободный.
В зал органной музыки пройдет встреча-беседа "Три короля трёх эпох". Главными героями станут три правителя музыкального мира: орган, клавесин и рояль. Вход свободный.
Концерт "Классика в 8 рук" - это два рояля, четыре пианиста и произведения Чайковского, Листа, Дворжака, Равеля. Стоимость билета — 500 рублей. Приобрести билеты можно в кассах ТКТО и на сайте.
