У музея "Городская дума" в Тюмени установили дощаник

В Тюмени к 440-летию областной столицы у музея "Городская Дума" установили дощаник - его доставили из Археологического музея-заповедника специально для праздничных мероприятий и проекта, посвящённого юбилею города.

На гербе Тюмени ладья, или дощаник, плывёт по серебряной реке – в знак того, что именно отсюда начиналось освоение и речной путь по всей Сибири. Этот образ напоминает о времени великих походов и становления города на берегу Туры.

На подобных судах в Сибирь прибыли служилые люди под предводительством Василия Сукина и Ивана Мясного, которых считают основателями Тюмени. Здесь, на месте современной площади, 29 июля 1586 года был возведён деревянный острог, положивший начало истории первого русского города Сибири.

Рядом с ладьёй для жителей и гостей города представлена баннерная выставка "История города, история места", рассказывающая о ключевых событиях и этапах развития Тюмени на протяжении её 440-летней истории.