Жителя Ишимского округа вернули из украинского плена

205 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории 15 мая. В их числе военнослужащий из Ишимского округа.

"Всегда с большой надеждой ждем каждого обмена. Переживаем за каждого земляка, делаем все возможное, чтобы их отыскать. Сегодня очень радостное событие: возвращен житель Ишимского муниципального округа. Он уже в безопасности - это самое главное. Выражаю искреннюю благодарность Министерству обороны России, спецслужбам за колоссальную работу, она не остановится пока все наши ребята не вернутся домой", - сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Всем российским военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.