В Тюменской области назвали лучшие бригады скорой помощи

На межрегиональном конкурсе профессионального мастерства определили сильнейшие бригады скорой медицинской помощи и лучшего диспетчера "03". В этом году за победу боролись 11 фельдшерских, 4 врачебные бригады и 7 диспетчеров из Тюмени, Ноябрьска, Челябинска, Ишима, Тобольска, Ялуторовска и других регионов юга Тюменской области, сообщили в депздраве ТО.

Лучшей врачебной бригадой признана команда из Тюмени - врач Владимир Шедный, фельдшер Айгуль Хабибулина и водитель Максим Крысанов. Лучшей фельдшерской бригадой стала также тюменская команда - фельдшеры Артем Кириллов, Полина Речкина и водитель Александр Марков.

Соревнования для выездных бригад включали четыре этапа: ликвидация последствий ДТП, сердечно-легочная реанимация, расшифровка ЭКГ и фигурное маневрирование.

Владимир Шедный:

Секрет нашего успеха прост: синхронная слаженность, отточенная на реальных вызовах, железная уверенность друг в друге и взаимовыручка.

Главной новинкой конкурса стала номинация для диспетчеров — специалистов из Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Тюмени. Их мастерство оценивали на трёх этапах: тестирование, приём вызова с ограничением по времени и "сопровождение" — когда диспетчер инструктирует условного вызывающего, как делать непрямой массаж сердца до приезда бригады. Лучшим диспетчером "03" признана Татьяна Яковенко из Тюмени.

Все победители получили стелы и дипломы. Организаторы отметили, что с каждым годом конкуренция растет, а мастерство участников выходит на новый уровень — во многом благодаря слаженности, которую герои репортажа назвали главным секретом успеха.