В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов

До 8 июня продлевается запрет на посещение лесов в рамках действующего особого противопожарного режима, сообщили в правительстве Тюменской области.

Также запрещено сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехники.

Губернатор Александр Моор:

В регионе устанавливается по-настоящему летняя погода – это повышает риск возгораний. Происходят они, к сожалению, главным образом по вине человека. Поэтому запрещающие меры необходимы, чтобы защитить наши леса и населённые пункты от огня. За нарушения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Прошу земляков быть внимательнее. Только вместе мы сможем сохранить наше природное богатство и не допустить пожаров.