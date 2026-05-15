В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов

До 8 июня продлевается запрет на посещение лесов в рамках действующего особого противопожарного режима, сообщили в правительстве Тюменской области.
Также запрещено сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехники.
Губернатор Александр Моор:
В регионе устанавливается по-настоящему летняя погода – это повышает риск возгораний. Происходят они, к сожалению, главным образом по вине человека. Поэтому запрещающие меры необходимы, чтобы защитить наши леса и населённые пункты от огня. За нарушения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Прошу земляков быть внимательнее. Только вместе мы сможем сохранить наше природное богатство и не допустить пожаров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru