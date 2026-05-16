Тюменским работникам объяснили причины хронической усталости и когда обращаться к врачу

Врач-педиатр Константин Морозов объяснил, на какие признаки стоит обратить особое внимание при частой усталости. Бывают ситуации, когда близкие или коллеги жалуются на постоянную усталость, апатию, слабость и нежелание что-либо делать.

Говоря о возможных факторах возникновения усталости, специалист вспомнил о таком явлении как астенический синдром – это психопатологическое состояние, для которого характерна непрекращающаяся слабость, повышенная утомляемость и истощаемость.

– Причин усталости очень много, но чаще всего встречается реактивная астения. В большинстве случаев она не требует специфического лечения и проходит при нормализации режима дня: достаточно качественного сна, адекватной физической нагрузки и сбалансированного питания. В осенне зимний период, когда высок риск авитаминоза, полезно принимать витамины, предварительно посоветовавшись со специалистом. Доктор назначит необходимые вам элементы и приемлемые дозировки. Если слабость не проходит, самочувствие ухудшается или появляются новые симптомы, важно вовремя обратиться к врачу для консультации", – поясняет Морозов.



Врачи выделяют три вида астенического синдрома:

1. Реактивная астения. Имеет временный характер, может пройти после качественного отдыха и возникает как реакция организма на нагрузку или неблагоприятное воздействие. Например:

- в период восстановления после болезни;

- из за умственного перенапряжения во время переработок или подготовки к экзаменам;

- после интенсивных физических нагрузок;

- при сезонном авитаминозе.

2. Первичная астения: связана с индивидуальными особенностями организма и темперамента. Часто встречается у людей меланхолического склада характера.

3. Вторичная астения: наиболее серьезный вариант, поскольку служит симптомом другого заболевания. В этом случае важно выявить и лечить основную болезнь.

Частые причины вторичной астении

1. Инфекции. Астения может развиваться не только при острых заболеваниях, например, ОРВИ, но и при вялотекущих инфекциях:

- цитомегаловирусная инфекция;

- герпетические инфекции;

- гельминтозы;

- хронические очаги инфекции.

4. Сердечно сосудистые патологии. Аритмии и ишемическая болезнь сердца нарушают доставку питательных веществ к тканям, что приводит к быстрой утомляемости. Для оценки состояния проводят ЭКГ и УЗИ сердца.

5. Легочные заболевания. Дефицит кислорода снижает работоспособность. Основные причины:

- хроническая обструктивная болезнь легких;

- бронхиальная астма.

Для диагностики необходимо измерение сатурации, спирометрия и рентгенологические исследования.

6. Системные заболевания. Сюда относят ревматологические, онкологические и гематологические патологии. Наиболее распространенная причина – анемия, то есть снижение уровня гемоглобина. Она бывает:

- железодефицитной – требуется проверка ферритина, уровня свободного железа и железосвязывающей способности;

- связанной с дефицитом витаминов В12 и В9 – диагностируют по размеру эритроцитов и уровню гемоглобина.

7. Психиатрические проблемы. К астении могут приводить:

- депрессия;

- бессонница;

- синдром хронической усталости;

- профессиональное выгорание.

В таких случаях необходима консультация психиатра или психотерапевта. Для диагностики применяют специальные опросники и тесты, - сообщает Мегатюмень.