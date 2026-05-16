Стресс и питание: почему нас тянет на сладкое и жирное

Клинический нутрициолог Татьяна Борейко объяснила физиологические причины тяги к вредной еде.

Желание съесть что-то сладкое или жирное во время сильного стресса — сложный биологический процесс. В основе этой зависимости лежит цепочка гормональных реакций, которая превращается в замкнутый цикл.

Как пояснила клинический нутрициолог Татьяна Борейко, при возникновении стрессовой ситуации в организме резко повышается уровень кортизола. Его рост провоцирует подъем инсулина, который, в свою очередь, вызывает острую потребность в глюкозе как самом быстром источнике энергии. Употребление сахара вызывает мгновенный выброс дофамина, даря человеку краткосрочное чувство удовольствия и облегчения.

Но за резким подъемом уровня глюкозы неизбежно следует такой же резкий спад. В этот момент мозг снова начинает требовать "подпитки", формируя привычку заедать тревогу. Специалист подчеркивает, что наиболее эффективным способом борьбы с этим состоянием является физическая активность и прогулки на свежем воздухе, однако большинство людей по инерции выбирают самый доступный и быстрый путь — еду, - сообщает АиФ-Тюмень.