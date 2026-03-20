Школьников вывезли в лес, чтобы показать последствия пожаров

Работники Сорокинского филиала Тюменской авиабазы свозили учеников агрокласса сорокинской школы №2 на участок леса вблизи села Воскресенка, где ранее был пожар и сейчас ведётся сплошная санитарная рубка. Здесь под расчистку отведено почти 13 гектаров горельника.

Школьники своими глазами увидели последствия огненной стихии и ещё раз убедились, как важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и бережно относиться к природе. Специалисты объяснили, что после пожара повреждённый лес необходимо убрать, чтобы подготовить участок к дальнейшему восстановлению и вернуть его к жизни.

Начальник филиала Евгений Антропов рассказал, как организовано тушение лесных пожаров, какую технику используют специалисты и какую роль в этом играют беспилотики. Он показал, как работает БПЛА, некоторым даже удалось побыть в роли оператора.

Особое внимание уделили правилам безопасного поведения в лесах. Школьникам напомнили, что большинство пожаров происходит по вине человека. От бережного отношения каждого из нас зависит будущее зеленого богатства родного края.

Такие встречи помогают показать молодежи, как устроена работа лесоводов на практике и почему так важно беречь лес, считают в деплеса ТО.