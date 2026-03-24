В Тюменской облдуме можно узнать об истории Трансполярной магистрали

В Тюменской областной думе открылась фотовыставка "Трансполярная магистраль. Стройка 501. Стройка 503". Она посвящена грандиозному проекту середины XX века — строительству железной дороги Чум — Салехард — Игарка, собщил председатель думы Фуат Сайфитдинов.

Это был стратегически важный объект, который должен был связать несколько регионов страны. На снимках словно застыло время — брошенные постройки, паровозы и дрезины, разъезды и мосты. При взгляде на них переполняют эмоции — с одной стороны, ощущается размах замысла, который должен был открыть путь к освоению Крайнего Севера и Сибири. Но мы помним, какой была цена, которую пришлось заплатить нашему народу", - отметил Сайфитдинов.

За каждым кадром стоит кропотливый труд исследователей. Большую работу провела экспедиция 2009 года. Тогда четыре энтузиаста преодолели почти 600 км от Надыма до Салехарда, чтобы составить карту с отметками всех найденных объектов.

"Благодарю всех, кто причастен к организации выставки, а также Попечительский совет Русского географического общества под председательством губернатора Дмитрия Артюхова за поддержку этого важного проекта. Считаю, что экспозицию в первую очередь должны посетить школьники и студенты, чтобы эта страница истории нашла живой отклик в сердцах будущих поколений", - подчеркнул Сайфитдинов.

Согласно опубликованной в строительство Трансполярной магистрали началось в 1947 году по указу Иосифа Сталина. 25 марта 1953 года Совет Министров СССР принял постановление о немедленном прекращении всех работ и консервации объекта. Официальная причина — экономическая нецелесообразность: содержание железной дороги на вечной мерзлоте требовало астрономических ежегодных расходов, что в итоге перевесило стратегическую необходимость. Из запланированных почти 1,5 км было проложено 900-1000 км. Но магистраль оставалась функционально неработоспособной. Ключевые участки оставались разорванными: не была завершена связка Салехард — Надым, и сохранялся огромный разрыв в 300–400 км между Надымом и Игаркой.