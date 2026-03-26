Тюменские бульвар и музей воды включили в топ-100 экопроектов России

Международное признание получили "Бульвар воды" и "Музей воды". Их представил МИД России на 13-м Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию в Бангкоке.

"Бульвар воды" - благоустроенное общественное пространство площадью более 8 тысяч квадратных метров с зонами отдыха, детскими площадками и "сухим" фонтаном. Он создан в Восточном административном округе Тюмени в 2024 году. Проект посвящен 160-летию первого в Сибири водопровода. "Музей воды" - первый в Сибири музей воды. Со дня открытия в 2025 году его уже посетили более 10 тысяч человек.

Оба проекта реализовала компания "Росводоканал Тюмень". Как подчеркнули в департаменте ЖКХ Тюменской области, помимо внедрения современных технологий очистки воды, это предприятие занимается реализацией общественно значимых проектов, направленных на формирование у людей бережного отношения к водным ресурсам.