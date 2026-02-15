Среди тюменцев отмечается увеличение числа впервые диагностированных случаев полной утраты зрения

По данным Департамента здравоохранения Тюменской области, в 2024 году диагноз, связанный с полной утратой зрения, был впервые установлен 35 жителям региона. В 2025 году этот показатель увеличился: зафиксировано уже 37 новых случаев. Таким образом, прирост составил почти 6 процентов.

В структуре причин, приводящих к полной потере зрения, традиционно преобладают тяжелые офтальмологические заболевания, осложнения сахарного диабета, глаукома, патологии сетчатки, а также последствия сосудистых нарушений. Кроме того, на динамику показателей влияет старение населения: с возрастом риск серьезных заболеваний органов зрения существенно возрастает.

Ключевую роль играет своевременная диагностика. Регулярные профилактические осмотры позволяют выявлять опасные изменения на ранних стадиях, когда еще возможно сохранить зрение или замедлить прогрессирование заболевания. Особенно это важно для пациентов из групп риска – людей старше 60 лет, больных диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями, - сообщает Мегатюмень.