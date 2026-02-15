В тюменских многоэтажных домах замену водоподогревателей начнут раньше запланированного капремонта

Своевременную замену оборудования в подвалах многоквартирных домов обсудили в департаменте ЖКХ Тюменской области. В единичных случаях оборудование выходит из строя раньше, чем запланирован его капитальный ремонт по нормативу, - сообщает Тюменская линия.

"Содержание общего имущества в доме —обязанность собственников и выбранной ими управляющей компании. Если водонагреватель вышел из строя, то на общем собрании жильцы должны решить, за какой счет и в какой срок его нужно заменить.

В Тюменской области разработана нормативная база, которая позволяет жителям взять средства на ремонт из тех, что они уже собрали в общем котле регионального оператора только при наличии соответствующего решения органа местного самоуправления. Это в разы сокращает сроки замены оборудования", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Для оперативной замены оборудования управляющая компания должна оформить заявку в орган местного самоуправления и приложить акт выбраковки от теплоснабжающей организации. В 2025 году по новой системе заменили водоподогреватели в 10 многоквартирных домах Тюмени, сообщает пресс-служба регионального департамента ЖКХ.