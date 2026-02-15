Тюменке успешно пересадили печень — операцию выполнили местные врачи

Хирурги ОКБ № 1 провели операцию по пересадке печени 41-летней тюменке с первичным билиарным циррозом. Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает внутрипеченочные желчные протоки, приводя к циррозу.

Проблемы со здоровьем у девушки начались в 2016 году, когда она заметила пожелтевшие белки глаз. В крови был обнаружен критически высокий билирубин — показатель достигал 800. Вскоре поставили и диагноз.



"Мне позвонил Сергей Борисович Семченко и спрашивает, готова ли я к трансплантации печени? Я говорю — нет. Я даже не верила, что это случится. А когда прочитала про главного трансплантолога Тюменской области, то поняла, что я буду в надежных руках", - вспоминает Анна.

Осознав, что это шанс на спасение, девушка собрала вещи и через 5 часов уже была в клинике. В это время врачи Центра донорства уже доставили донорский орган из Тобольской областной клинической больницы № 3, которая активно включилась в работу по органному донорству, - сообщает Мария Заводовская, пресс-секретарь ОКБ1 (г. Тюмень).

"У нас было 12 часов на доставку и пересадку органа. Операция прошла успешно. Функция печени была немедленная. Теперь пациентке предстоит всю жизнь принимать иммуносупрессивную терапию для подавления реакции отторжения и долгосрочной функции трансплантата", - прокомментировала врач сердечно-сосудистый хирург ОКБ № 1 Анастасия Хамитова.