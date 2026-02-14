Ишимцев приглашают весело провести масленицу и сыграть в онлайн-квиз

С 18 по 20 февраля в Ишиме развернутся праздничные события "Масленица по-нашему". Гости смогут повеселиться на свежем воздухе и проверить знания в онлайн-квизе.

Активности объединят жителей разных возрастов в игре, творчестве и совместном досуге.

18 февраля в 12:00 и 19 февраля в 10:00 уличная площадка мультицентра "Моя территория" в Ишиме станет местом народного веселья. Здесь пройдет большая развлекательная программа, подготовленная совместно с детской студией праздников "Джус". Горожан ждут традиционные скоморохи, горячий чай, блины и живая атмосфера уличных гуляний.

После каждого дня празднований организаторы расскажут гостям о заключительном событии проекта и пригласят их зарегистрироваться для участия в онлайн-квизе. Заявку можно подать индивидуально или в составе команды. Всех участников соберут в общий чат, через который организаторы будут поддерживать связь и объяснять правила игры.

20 февраля в 16:00 ишимцы проверят свои знания в масленичной викторине. В день проведения запустят прямой эфир квиза. Во время трансляции участники получат в чат формы для ответов. Организаторы будут учитывать и правильность, и скорость выполнения заданий. Вопросы посвятят традициям, истории и интересным фактам о Масленице.

Любой желающий, кто не успел зарегистрироваться, также может отвечать на вопросы в комментариях под трансляцией. По итогам игры среди зарегистрированных участников разыграют главный приз — 100 блинов, а среди зрителей, оставивших ответы в комментариях, — дополнительно 50 блинов, - сообщает Мой-портал.ру.