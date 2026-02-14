Семья пчеловодов развивает сельский туризм и привлекает гостей

В Тюменской области становится популярным сельский туризм. По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, сейчас это направление переживает второе рождение.

– Сельский туризм – это когда приходишь в гости к хозяйке. У нее самовар, она показывает хозяйство, угощает, проводит мастер-классы. Это про людей и традиции, – пояснила она.

Тренд на загородный отдых возник после пандемии, но прижился не везде.

Яркий пример – пасека "Медовый Двор" в Друганово. Промышленный пчеловод Андрей Панышев начинал с пары ульев для опыления участка. В первый же сезон их стало 12, затем 36. Сегодня – больше 150.

– Без семьи ничего бы не случилось. Жена Анастасия – наш мотор, – признается Андрей.

Супруги окончили школу агротуризма, дважды получили областные субсидии. На эти средства расширили пространство для гостей, сейчас готовятся к строительству цеха по переработке меда. В планах – необычная фасовка, медовые напитки и субпродукты.

География гостей давно вышла за пределы региона: приезжают из Москвы, Петербурга, Сибири. Большинство – по сарафанному радио.

– Люди едут к людям. За эмоциями, историей, семейными ценностями, – говорит пчеловод.

На недавнем заседании Андрей Панышев получил первую награду от областной администрации – за вклад в развитие агротуризма, - сообщает Тюменская область сегодня.