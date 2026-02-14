Время для Анютиных глазок: садоводы начинают сеять виолу

Об особенностях посадки виолы, рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. Посев растений на рассаду рекомендуем проводить в феврале, поскольку от момента посадки до высадки в открытый грунт понадобится порядка 60-80 дней. И тогда все лето и вплоть до осенних холодов можно наслаждаться ярким цветением. Также можно сажать семена в клумбы в мае, но тогда зацветут они только в августе-начале сентября.

Для посадки рассады подойдет любой универсальный цветочный грунт. Берем один общий контейнер, на влажный, слегка утрамбованный грунт раскладываем семена на расстоянии около 1 см друг от друга, на глубину не более 2 мм, слегка вдавлия. Поверх семян укладываем снег, высотой около 1 см, закрываем контейнер крышкой или пищевой пленкой, и убираем в темное место. Крышку открываем только после появления первых всходов, примерное время ожидания 4-7 дней. Далее контейнер перемещаем на светлое окно. При таком способе посева всходы всегда дружные. Виоле понадобится искусственное освещение в течение 14–16 часов в сутки.

Когда появятся первые настоящие листочки, сеянцы из общей емкости нужно пикировать в отдельные горшочки, - сообщает АиФ-Тюмень.