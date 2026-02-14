Маркетплейсы vs традиционные магазины: один из самых обсуждаемых вопросов торговли

В отличие от супермаркетов, которые сами закупают товар и устанавливают наценку, онлайн-площадки выступают лишь посредниками для тысяч независимых предпринимателей.

Профессор кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина отмечает, что распространение требований закона о торговле — таких как ограничения по бонусам, вознаграждениям и срокам оплаты — может разрушить сложившуюся экосистему.

"Унификация регуляторных требований потенциально способна нивелировать конкурентные преимущества цифровых платформ, что приведет к консервации существующей структуры рынка и укреплению позиций действующих игроков традиционной розницы", — подчеркивает Надежда Капустина.

Именно маркетплейсы стали для фермеров и региональных производителей "социальным лифтом", позволившим выйти на федеральный уровень без жестких условий, характерных для крупных сетей. Изменение правил может сделать этот канал сбыта непривлекательным для малого бизнеса.

Другой важный аспект касается кошельков конечных потребителей. Любое усиление государственного регулирования неизбежно влечет за собой рост операционных издержек компаний.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин полагает, что влияние на стоимость товаров будет зависеть от гибкости площадок, однако нагрузка, скорее всего, ляжет на покупателей, - сообщает Мегатюмень.

"Увеличение регуляторной нагрузки традиционно транслируется в операционные издержки, которые в конечном счете распределяются между всеми участниками цепочки создания добавленной стоимости. Потребитель, как правило, принимает на себя существенную часть дополнительных расходов через механизм ценообразования", — поясняет Дмитрий Морковкин.