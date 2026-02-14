Сложнейшая операция успешно проведена специалистами двух клиник Тюмени

В Тюмени специалисты Областной клинической больницы №2 совместно с Перинатальным центром успешно провели сложнейшую операцию по родоразрешению.

Им удалось завершить лечение 36-летней пациентки с редким и опасным осложнением беременности — врастанием плаценты в послеоперационный рубец после предыдущего кесарева сечения.

После выявления патологии в Перинатальном центре, пациентка была переведена в ОКБ №2 для родоразрешения с применением высокотехнологичных методик. Была опасность, что во время родов у женщины откроется неконтролируемое кровотечение, которое может привести к удалению матки.

Операция прошла в специальной рентген-операционной силами мультидисциплинарной бригады, в которую вошли акушеры-гинекологи, рентгенэндоваскулярные хирурги, трансфузиологи, анестезиологи-реаниматологи и неонатологи. Хирургический этап включал несколько последовательных шагов, в том числе кесарево сечение с извлечением плода и восстановительная метропластика. Для максимальной безопасности во время операции использовалась реинфузия собственных эритроцитов пациентки с помощью аппарата Cell Saver.

"Этот случай — яркий пример того, как слаженная командная работа, от диагностики в Перинатальном центре до высокотехнологичной операции у нас, позволяет достичь идеального результата: здоровая мама и здоровый ребенок", - рассказал заведующий гинекологическим отделением взрослого стационара Денис Лапин.

После операции пациентка находилась под наблюдением в отделении реанимации, а затем в гинекологическом отделении. В удовлетворительном состоянии и с новорожденным малышом она была выписана домой, - сообщает Валерия Глухих, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).