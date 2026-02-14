Тюменские кадеты узнали, как действовать в условиях антитеррористической угрозы

Сотрудники СОБР "Сова" управления Росгвардии по Тюменской области провели день открытых дверей на базе спецподразделения для кадетов специализированной профильной группы ведомства "Монолит", воспитанников детского морского центра "Алый парус".

Кадетам напомнили основные правила безопасного использования интернет-сети и меры противодействия терроризму, экстремизму. Бойцы также обратили внимание ребят на ответственность за необдуманные противоправные поступки молодых людей и рассказали, как противостоять давлению посторонних лиц, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

В музее отряда гостей познакомили со служебно-боевыми задачами спецназа Росгвардии, которые выполняются как в регионе, так и в зоне специальной военной операции, о работе штурмовых групп и подвигах офицеров подразделений, погибших при исполнении служебного долга.

В частности, о Герое России, майоре милиции Тимуре Мухутдинове, который в 2010 году предотвратил террористический акт во время служебной командировки на Северный Кавказ, тем самым он спас жизни десятки сослуживцев и мирных граждан. "Юных тюменцев впечатлило, как бережно сослуживцы хранят память о своих боевых товарищах, они рассмотрели архивные документы, фотографии, личные вещи погибших бойцов", - отмечено в сообщении, - сообщает Тюменская линия.