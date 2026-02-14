Прохождение службы в армии поможет получить допбаллы при поступлении в вузы

Дополнительные баллы при поступлении в вузы Тюмени могут получить абитуриенты в качестве индивидуальных достижений.

В Тюменском государственном университете абитуриенту добавят 5 баллов, если он проходил военную службу по призыву, контракту, мобилизации, пребывал в добровольческих формированиях в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Столько же, то есть 5 баллов, - в Тюменском государственном медицинском университете.

На 10 баллов могут рассчитывать абитуриенты Тюменского индустриального университета. На 3 балла - Тюменского института культуры.

В ТВВИКУ имени маршала А.И. Прошлякова 6 баллов получат ветераны боевых действий и обладатели ведомственного знака отличия Минобороны России, 10 баллов — получившие государственную награду РФ, - сообщает Вслух.ру.