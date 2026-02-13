Банки начали снижать ставки по кредитам вслед за ключевой

Финансовые организации оперативно отреагировали на первое в этом году снижение ключевой ставки Банком России до 15,5%, улучшив условия по кредитам наличными для действующих и новых клиентов. Решение регулятора задало новые координаты для всего розничного рынка, открывая этап планомерного смягчения условий кредитования.

Быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент кредитования, где восстановление спроса набирает обороты. В январе продажи потребкредитов, например, в ВТБ выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и банк ожидает сохранения этой динамики.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

Видим устойчивый запрос со стороны клиентов, которые возвращаются к отложенным покупкам. Особенно ярко это проявляется в связке с ипотекой: люди приобретают квартиры и сразу хотят решать вопросы с ремонтом, мебелью, техникой.

Охорзин подчеркнул в отношении вкладов, что высокие ставки помогли выработать привычку копить, и в этом году россияне будут распоряжаться своими накоплениями уже для решения текущих финансовых вопросов. Переток средств будет плавным, в том числе – в сегмент инвестиционных продуктов, особенно в сегменте состоятельных клиентов. По оценке финансистов, пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года проценты останутся двузначными. Вкладчики сфокусируются на краткосрочном привлечении, сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют динамично использовать свои накопления для ежедневных потребностей.