Взрослые клапаны на детские сердца научились устанавливать кардиохирурги Югры

Югорские врачи освоили новейшую технологию в кардиохирургии, она позволяет установить ребенку взрослый клапан "на вырост", что снижает риск повторной операции и обеспечивает пациенту комфортную жизнь на протяжении долгого времени.

Называется эта технология Методика Бо Янга, в России она применяется лишь в нескольких клиниках, и теперь доступна в Югре. Первыми в округе такую операцию провели врачи сургутского кардиоцентра под руководством заведующего детским кардиохирургическим отделением Петра Лазарькова, а первым их пациентом, прооперированным по новой методике, стал 13-летний пациент из Сургутского района.

Современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний внедряются в Югре по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в правительстве округа.