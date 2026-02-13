В Тюмени рассмотрят предложение о присвоении одной из улиц имени военкора РИА Новости

Медиахолдинг "Тюменская область сегодня" поддержал инициативу информагентства "Накануне.RU" и выступил с предложением назвать одну из улиц Тюмени именем уральского военкора Ивана Зуева, который с 2022 года работал в РИА Новости и погиб в октябре 2025 года в Запорожской области.

Иван Зуев награжден орденом Мужества (посмертно), нагрудным знаком "За заслуги". Похоронен с воинскими почестями в Тюмени, здесь живут его мама и бабушка.

Предложение назвать улицу Военкора Зуева рассмотрят на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени; Желающие мугут выразить свое мнение до 23 февраля по адресу: Тюмень, улица Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.