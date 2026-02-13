Тюменские женщины обсудят программу партии

18:30 13 февраля 2026
Стратегическая сессия женских клубов пройдет во всех отделениях кадрового центра "Работа России" 16 февраля, участницы обсудят итоги реализации Народной программы партии "Единая Россия" и внесут предложения в новую программу по повышению благополучия граждан и улучшения качества жизни региона и страны.

Спикерами на встречах выступят директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова, председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике, замсекретаря регионального отделения партии Ольга Швецова и координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Тюменской области Светлана Иванова. 

Женские клубы были созданы при отделениях Кадрового центра "Работа России" Тюменской области в 2025 году. За это время они стали эффективно площадкой для профессионального и личностного роста женщин. В 2025 году было проведено более 150 мероприятий в разных населенных пунктах области, которые объединили свыше 1 900 участниц, сообщили в информцентре правительства ТО.

Теги: Единая Россия , женщины , занятость населения
