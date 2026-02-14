Сердечно-сосудистая ишемия: болезнь, которая требует внимания

По словам врача-кардиолога ОКБ № 1 Татьяны Александровны Литвиновой практически в 100% случаев сердечно-сосудистые катастрофы имеют наследственную предрасположенность. Инфаркт миокарда, инсульт, тромбоэмболия, сердечный приступ, острый коронарный синдром могут произойти и у здорового на первый взгляд человека. Вопрос лишь в том, когда это может произойти.

"Порой люди думают, что у них остеохондроз, а на деле — это заболевание сердца. При этом они знают, что у них есть риски — избыточная масса тела, сахарный диабет. А это все может спровоцировать сердечно-сосудистую катастрофу. Избежать этого можно, если пациент будет регулярно посещать врача и проходить комплексное обследование" — комментирует Татьяна Александровна.

Статистика показывает, что риск развития инфаркта, инсульта и других кардиологических проблем в 2-3 раза выше у людей, чьи близкие родственники сталкивались с подобными диагнозами, - сообщает КП-Тюмень.