Тюменская область заняла второе место по росту общепита

По данным Росстата, за 2025 год тюменцы потратили в кафе, барах, ресторанах 55 млрд 650,1 млн рублей. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. По обороту общепита регион на втором месте в Уральском федеральном округе.

В декабре установлен новый рекорд: граждане потратили в заведениях 5 млрд 726,9 млн рублей. Для сравнения: в 2024 году общий чек составил 5 млрд 140,3 млн рублей.

Напомним, что самый скромный показатель в 2025 году был в феврале - 4 млрд 371,9 млн рублей. Начиная с октября, общий чек превышает 5 млрд рублей.

С учетом численности населения, траты в расчете на каждого жителя в местах общепита в среднем составили 2 тыс. 850,7 руб. в месяц.

В целом по УрФО оборот в отрасли составил 383 млрд 606,8 млн рублей. По динамике лидирует Свердловская область, где был прирост на 14,9%. Показатели снизились только в ЯНАО (на 7,8%), - сообщает Вслух.ру.