Тюменские производители создают оборудование, которое заменяет импорт

Оборудование, изготовленное тюменскими промышленниками, успешно применяется на северных месторождениях. Так, например, "Газпром нефть" ввела в эксплуатацию буровую установку нового поколения для строительства скважин на Салымской группе месторождений в Югре.

"Для рентабельной разработки месторождений мы внедряем технологии, которые оптимизируют затраты ресурсов и времени на обустройство добывающей инфраструктуры. Уже несколько лет мы применяем блочно-модульные решения для строительства производственных и социально-бытовых объектов. Произведенный в Тюмени буровой комплекс поможет нам существенно сократить сроки бурения скважин", - говорит Денис Парамошин, генеральный директор "Салым Петролеум Девелопмент".

Оборудование построено с применением блочно-модульных технологий, что позволило значительно сократить время сборки и ускорить транспортировку техники в четыре раза. Новая буровая установка разработана на тюменском заводе ООО "Кенера".

По словам генерального директора предприятия Олега Федоровских, установка способна строить скважины глубиной до пяти километров: "Конструкция адаптирована для работы при экстремально низких температурах и сильных ветрах – условиях, характерных для разработки месторождений на Крайнем Севере. В системе управления буровым комплексом используется российское программное обеспечение".

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.