Дизель подешевел: цены на автомобили упали на 11% за год в Тюменской области

Средняя стоимость в 2025 году таких моделей составила 2 млн 64 тыс. рублей.

Как сообщили в "Авито авто", в топ-пять по популярности вошли автомобили немецких, японских и корейских марок.

"На вторичном рынке автомобилей за год доля дизельных автомобилей в общем объеме предложения составила 5,7 процентов. Современные дизельные двигатели соответствуют строгим экологическим стандартам, сохраняя при этом свои традиционные преимущества.

Если автомобиль выбирается на вторичном рынке, важно убедиться в его реальном техническом состоянии и истории эксплуатации – ведь именно от этого зависит, насколько долго машина прослужит новому владельцу. Узнать всю доступную информацию – в том числе, как и где автомобиль обслуживался, участвовал ли в ДТП – можно с помощью сервиса "Автотека", – отметил руководитель продукта "Автотека" в "Авито" Дмитрий Крылов.

Среди самых популярных моделей наиболее заметно подешевели Hyundai Grand Starex – минус 19,5 %, до 1,3 млн рублей, Volkswagen Tiguan – на 35,3 %, до 1,5 млн рублей, BMW X3 – 42,7 %, до 2,4 млн рублей, Range Rover Sport – на 21,5 %, до 2,9 млн рублей, BMW X6 – на 27,2 %, до 3,6 млн., - сообщает Тюменская линия.