Автоинспекторы продолжают бороться с "бесправниками" на дорогах

18:42 14 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области проведут дополнительные рейды по выявлению на дорогах региона водителей, управляющих транспортом, не имея водительских удостоверений.

"В первом месяце года водители-"бесправники" спровоцировали каждое 12-е ДТП на дорогах региона, в этих авариях один человек погиб, 18 человек получили ранения, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные профилактические рейды "Бесправник", при этом наряды ДПС несут службу на тех участках дорог, где ранее уже случались ДТП с водителями, не имеющими права управления транспортом", - добавил Андрей Миллер.

В регионе проводится большая просветительская работа среди молодежи о необходимости прохождения обучения в автошколах и получения водительского удостоверения до момента выезда на дороги общего пользования. Отдельно автоинспекторы обращаются к родителям несовершеннолетних подростков, объясняя опасность управления транспортом детьми, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026