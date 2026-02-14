Автоинспекторы продолжают бороться с "бесправниками" на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области проведут дополнительные рейды по выявлению на дорогах региона водителей, управляющих транспортом, не имея водительских удостоверений.

"В первом месяце года водители-"бесправники" спровоцировали каждое 12-е ДТП на дорогах региона, в этих авариях один человек погиб, 18 человек получили ранения, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные профилактические рейды "Бесправник", при этом наряды ДПС несут службу на тех участках дорог, где ранее уже случались ДТП с водителями, не имеющими права управления транспортом", - добавил Андрей Миллер.

В регионе проводится большая просветительская работа среди молодежи о необходимости прохождения обучения в автошколах и получения водительского удостоверения до момента выезда на дороги общего пользования. Отдельно автоинспекторы обращаются к родителям несовершеннолетних подростков, объясняя опасность управления транспортом детьми, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.