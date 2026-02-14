Посев без ошибок: как замочить семена и правильно подкормить растения

В феврале можно заложить основу для крепкой рассады, которая переживет пересадку и быстро пойдет в рост, - считает заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова.

– Не все культуры хорошо переносят пересадку (пикировку). Например, для перцев и баклажан эта процедура проходит более тяжело, нежели для томатов, а огурцы вообще не терпят даже малейшего повреждения корневой системы при пересадке. Но здесь есть свои нюансы. Если рассада выращивается в общем контейнере, во время пикировки всегда есть возможность отбраковать слабые всходы и пересадить только перспективные, сильные. Кроме того, если посеять семена сразу в отдельные большие емкости, то первое время растения будут плохо расти, так как они станут наращивать корневую систему, как бы осваивая этот большой ком земли. Возьмем также перцы. При подрастании рассады много земли подсыпать нельзя, так как может приостановиться развитие, а в отдельных стаканчиках посеянная рассада начнет вытягиваться. Каждый садовод сам выбирает метод посева и посадки рассады в соответствии с собственным наработанным практическим опытом.

Советы:

1. Не ставьте емкости с посеянными семенами на отопительные приборы, так как в случае быстрых всходов слабые растения сразу вытягиваются, становятся тонкими и хрупкими, потом их уже тяжело укрепить. Это же касается и рассады – нужно светлое и теплое место для хорошего развития молодой поросли.

2. При размещении рассадных контейнеров следует соблюдать золотое правило: тепло должно быть "как голове, так и ногам". Нельзя допускать прохождения холода снизу, это губительно для еще не окрепшей корневой системы. Температурный дисбаланс в виде тепла вверху и холода внизу – это и есть причина появления черной ножки.

3. При пикировке рассады рекомендуется на дно емкости положить небольшой слой прокаленного песка или диатомита – это дренаж и источник важного элемента – кремния. Пролить сразу при пикировке можно любым гуминовым препаратом (раствор сделать наполовину слабее, чем по инструкции), - сообщает Тюменская область сегодня.