Тюменскому бизнесу предложили подключиться к разработке "Карты рынка труда"

В Тюменской области стартовал этап исследования "Карта рынка труда в преддверии TNF 2026. Авторы проекта — форум TNF и консалтинговая компания "Апрайт" — запустили опрос, открытый для компаний всех секторов экономики. Пройти его можно по ссылке.

Если в 2025 году исследование фиксировало "кадровую температуру" отрасли, то нынешний фокус — скрытые резервы. Где инвестиции в персонал не конвертируются в результат? Почему? И как это исправить? Особое внимание будет уделено предприятиям Тюменской области, т. к. это регион, где сконцентрированы мощности и нефтесервиса, и добычи. Тюменские работодатели получат актуальный срез реальной конкуренции за кадры и работающих факторов удержания персонала.

"Мы переводим кадровую аналитику из отчетности в экономику роста, — комментирует Екатерина Сподина, руководитель "Апрайт Аналитика". — На выходе компании получат не графики, а готовые инструменты: бенчмарки производительности, связь мотивации с бизнес-показателями, сценарии межотраслевых перетоков".

Цель исследования — найти статистически значимые связи между HR-стратегией и выручкой компаний. Итоги будут представлены в Тюмени на TNF 2026, - сообщает пресс-центр TNF (г. Тюмень).