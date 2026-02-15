В Тюмени ищут пару для игуана по кличке Яша

Невесту для 19-летнего игуана Яши ищут в Тюмени. Яша любит тепло и голубику, а еще – терпеть не может яркую одежду хозяйки.

– Укусил раз 50 за почти 20 лет. Однажды из-за фиолетовых брюк, в другой раз – из-за салатовой футболки. Не послушалась – получила, – с улыбкой рассказывает владелица Юлия.

Сейчас у Яши период гона, характер портится. Хозяйка уверена: пора бы уже найти самку. Пусть временно, пусть для дружбы. Игуан в Сибири мало, знакомства с местными игуановодами пошли бы всем на пользу.

По человеческим меркам Яше под 100. Он много спит, греется под лампами и иногда показывает зубки. Но Юлия предупреждает: ящеры – не котята. Их нужно уважать.

Объявление написали с юмором, разместили три месяца назад. Но откликов все нет. – сообщает Тюменская область сегодня.