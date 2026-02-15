В Тюменской области количество вакансий в шесть раз превышает число безработных

По данным регионального департамента труда и занятости населения, в Тюменской области шесть вакансий приходится на каждого официального безработного. На 1 февраля 2026 года в регионе открыто 14 728 вакансий. При этом на регистрационном учете в качестве соискателей состоит 4 039 человек, в качестве официальных безработных – 2 498 человек.

В январе за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратилось 1654 человека, 359 уже трудоустроены.

Проще найти работу в сфере строительства, где открыто 5 072 вакансии. 1301 место есть в направлении “Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение”. 1183 - в образовании, 1052 - в здравоохранении и социальных услугах, 1008 - в обрабатывающих производствах, 996 - в транспортировке и хранении, 813 - в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, - сообщает Вслух.ру.