Тюменская область показала одни из лучших темпов роста оптовой торговли

По данным Росстата за 2025 год, Тюменская область стала лидером в России по динамике оптовой торговли. По сравнению с 2024 годом, оборот оптовой торговли вырос на 40,5% и составил 1 трлн 607 млрд 808,9 млн рублей.

Прирост на 37,7% зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике. На 33,8% - в Калининградской области.

В Уральском федеральном округе положительная динамика была в Свердловской области - на 4,2%. В ЯНАО, ХМАО-Югре, Челябинской и Курганской областях было снижение.

В целом оборот оптовой торговли в УрФО в 2025 году составил 10 трлн 900 млрд 082,1 млн рублей. В России - 158 трлн 785,7 млрд рублей, - сообщает Вслух.ру.