Тюменская Госавтоинспекция готовит для жителей масштабное мероприятие

#СпецоперацияЛед пройдет 23 февраля, на льду реки Туры от моста Влюбленных в сторону ул. Красина.

Выставочные площадки, полевые кухни, палатки для проведения мастер-классов и выставки военной, ретро и современной техники расположатся на обеих набережных. Со стороны улицы Береговой – от моста Влюбленных до ул. Поперечной, со стороны ул.Республики – от моста Влюбленных до спуска с ул. Красина.

Самая зрелищная часть мероприятия с автогонками, выбросом парашютистов, показательными выступлениями курсантов ТВВИКУ, воспитанников центра "Аванпост", участников СВО и инспекторов ДПС по задержанию преступников, пройдет с 12 до 15 часов дня.

Программа мероприятия:

12.00-15.00– интерактивы, выставки ретро и современных автомобилей, конкурсные программы, турнир по лазертагу, работа тиров

12.00 – выступления оркестра, творческих коллективов, заезды силовиков.

12.00-13.00 – автограф-сессия и встреча с именитыми тюменскими спортсменами Общества "Динамо" Евгением Макаренко, Луизой Носковой, Галиной Кулевой, Ольгой Мельник, Денисом Кудрявцевым

12.30 - показательные выступления дрифтеров и трековые гонки

13.00 - показательные выступления курсантов ТВВИКУ

13.20-14.00 – показательные выступления парашютистов, спуск вертолета "Ютэйр" в режим зависания, показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников

14:30 – показательные выступления курсантов Центра "Аванпост" по рукопашному бою, показательные выступления "Барс".

15.00 – 17.00 Заезды Дрифт, Трек- "Волги", "Спецоперация Лед", - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.