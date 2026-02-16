Тюменская область продолжает формировать мобилизационный резерв

В Тюменской области продолжается набор в мобилизационный людской резерв, записаться в резервисты жители региона могут в районных военных комиссариатах. По условиям, кандидат подписывает контракт с Минобороны РФ на три года, сообщает информационный центр правительства ТО.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин:

Каждый подписавший контракт обеспечивается денежным довольствием, которое состоит из средней заработной платы по предыдущему месту работы, плюс денежное довольствие от Министерства обороны РФ в соответствии с занимаемой должностью. Продолжительность воинских сборов - не более 6 месяцев в год. Если ты хочешь быть полезным своей Родине, запишись в мобилизационный людской резерв!

Резервисты не убывают зону СВО. Они несут службу на территории Тюменской области - охраняют особо важные объекты нефтеперерабатывающего комплекса в составе мобильных групп. Каждый контрактник получает денежное довольствие, несет службу в казармах и обеспечивается трехразовым питанием.