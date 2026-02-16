Тюменские "Потеряшки" за 17 лет нашли друзей более 13 тысячам собак и кошек

Фонд "Потеряшки" зарегистрирован как некоммерческая организация 9 февраля 2009 года. За это время его волонтерам удалось найти дом более чем для 13 тысяч животных. Сегодня организация продолжает системную работу по спасению, лечению и пристройству кошек и собак, а также развивает проекты по формированию культуры ответственного отношения к питомцам.

14 февраля в "Штабе кота" на цокольном этаже ТРЦ "Фаворит" благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" провел встречу с волонтерами, приуроченную ко дню рождения организации. Мероприятие объединило людей, которые ежедневно помогают бездомным животным — берут на передержку, занимаются лечением, поиском новых семей и просветительской работой. В теплой и неформальной атмосфере участники подвели итоги работы и обсудили планы на будущее.

"Мы обсуждали важные вопросы по ответственному отношению к животным, их содержанию и сформулировали новый вектор развития нашего проекта. В этом году мы планируем найти дом для не менее чем 30 кошек-постояльцев "Штаба кота"", — отметила куратор фонда Катерина Криволапова.

Встреча в "Штабе кота" стала не только поводом отметить очередную годовщину, но и возможностью поблагодарить волонтеров за вклад в общее дело — помощь тем, кто не может попросить о ней сам.