Тюменцам бесплатно раздадут щепки от новогодних елок

С 7 января по 15 февраля ТЭО и экологическое движение "Круговорот" принимали елки, сосны и пихты. Горожане оставляли их в бункерах-накопителях, установленных рядом с экодомами.

Собранные деревья доставили на тюменский мусоросортировочный завод. Там их измельчат в промышленных дробилках до состояния технологической щепы, которая принесет пользу на дачных участках и в городских питомниках. Таким образом, десятки кубометров древесины получат вторую жизнь.

"С каждым годом тюменцы всё ответственнее подходят к утилизации праздничных деревьев. Переработанную щепу традиционно раздадим горожанам. Акция состоится 20 февраля в 15:00 у экодома "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60 ст.3)", - рассказали в пресс-службе ТЭО.

Щепа будет выдаваться бесплатно в порядке живой очереди. Регоператор просит жителей взять с собой мешки или другую тару.

Акция стала для Тюмени доброй новогодней традицией. В прошлом году жители сдали на переработку 3 тонны древесины. Получившейся щепой садоводы мульчировали грядки и укрывали на зиму многолетние цветы, кустарники и молодые деревья.