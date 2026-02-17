Тобольскую молодежь обязали оплатить ремонт разбитых остановок

10:10 17 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ремонт одного остановочного комплекса в Тобольске обязали оплатить двух 19-летних друзей, которые в апреле прошлого года, проезжая мимо, выстрели из пневматики по остановке, еще один ремонт отплатит мать подростка, который в октябре, гуляя с дружками, от скуки разбил стекло на остановке.

Департамент городской среды администрации Тобольска оценил стоимость восстановления каждого разбитого стекла в 17 160 рублей, расходы на замену стекол в 9 000 рублей. Помимо возмещения ущерба, департамент потребовал взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.

В обоих случаях виновные должны оплатить по 26 160 рублей, а также выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами с момента вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения.

Теги: остановочный комплексы , ремонт , суд
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026