Когда хозяин далеко: как умная камера помогла обуздать непослушного корги

Современные системы видеонаблюдения — это уже не просто "глазок" для безопасности. Это многофункциональные инструменты, которые решают самые неожиданные бытовые задачи. Яркий пример — история семьи Замориных и их корги по кличке Ермак. Супруги каждый день уезжают на работу, оставляя Ермака одного в доме. Пес активный, общительный и тяжело переносил одиночество. Особенно тревожным для него становится время, когда за окном темнеет. Тогда Ермак начинает поскуливать, а затем, пытаясь развлечь себя, приступает к "разбору" хозяйского имущества — в ход идут тапки, коврики и всё, что попадалось на пути.

Решение: умная камера вместо строгого воспитателя

Семья Замориных решила установить в квартире умную камеру видеонаблюдения с набором ключевых функций: датчиком движения с настройкой зон — устройство фиксирует активность только в области коврика у двери и в коридоре, игнорируя движение за окном; ночным режимом с инфракрасной подсветкой, чтобы знать, что происходит даже в сумерках; уведомлениями о важных событиях и самое главное — двусторонней аудиосвязью.

Софья Заморина, хозяйка корги:

Эффект был потрясающий. Уже через пару недель Ермак стал гораздо послушнее. Он, кажется, усвоил, что хозяева "всегда на связи". Тапки остались целы, а наше спокойствие за него — бесценно. Иногда мы просто заходим в мобильное приложение "Умный дом", чтобы поговорить с ним ласково, пока он жует игрушку. Он вильнет хвостом и успокаивается.

Установить и настроить систему видеонаблюдения не составило труда: все устройства готовы к работе сразу после распаковки. Нужно просто выбрать подходящее место для камеры, подключить ее к Wi-Fi, и она начнет работать.

Результат: спокойствие и порядок

1. Уведомления. Как только Ермак начинал трепать хозяйские тапочки и бегать по комнате, срабатывал датчик. На смартфоны хозяев мгновенно приходило уведомление: "Обнаружено движение".

2. Включение и реакция. Софья или ее муж открывали мобильное приложение и видели проделки питомца в прямом эфире.

3. "Воспитательный" момент. Через встроенный динамик камеры хозяева строгим тоном произносили: "Ермак, фу! Нельзя!"

4. Эффект. Пес, услышав знакомый голос из ниоткуда, сначала замирал от удивления, а потом оставлял тапку в покое.

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":

"Ростелеком" предлагает современные системы видеонаблюдения, способные удовлетворить любые потребности, будь то наблюдение за квартирой или обеспечение безопасности придомовой территории частного жилья. Ассортимент включает модели на любой бюджет – от простых и надежных до многофункциональных устройств с расширенными возможностями. Управление системой максимально упрощено благодаря интуитивно понятному мобильному приложению "Умный дом"", которое оперативно информирует вас о важных событиях. Мы видим растущий интерес к нашим решениям, особенно среди владельцев частных домов; так, в Тюменской области уже более шести тысяч семей успешно используют интеллектуальные камеры "Ростелекома" для присмотра за жильем.

Видеонаблюдение в доме сегодня — это не только про защиту от взлома. Это про заботу, контроль и душевное спокойствие. Оно может стать вашими глазами и голосом там, где вас физически нет, будь то воспитание любимого хулигана-корги, присмотр за пожилым родственником или проверка, как чувствует себя дома ребенок после школы. Главное — правильно выбрать инструмент и настроить его под свои нужды. А поможет в этом "Ростелеком".

Реклама

ПАО "Ростелеком" erid 2Vtzqvdnfr4