Тюменца арестовали из-за публикации в Тelegram-канале

Центральный районный суд Тюмени арестовал по 23 марта 50-летнего жителя Тюмени из-за статьи в канале "Наше ЛукоМоорье", в которой, как указано в материалах дела, содержатся угроза применения насилия и есть лингвистические признаки, направленные на межнациональное возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям народов Кавказа, сообщили в пресс-службе судов ТО.

Статья была опубликована 27 ноября 2024 года. С 23 декабря 2025 года контент в канале не обновляется.

В СУ СК региона сообщили, что мужчина, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь на территории города Тюмени, разместил в публичном интернет-канале статью, направленную на разжигание ненависти к определенным группам, выделенным по национальному и религиозному признаку, содержащую угрозы применения насилия. Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Постановление об аресте в законную силу не вступило.