Одного из членов банды, грабившей людей в Тюмени, приговорили к 10 годам колонии

Тюменский областной суд приговорил 25-летнего члена вооруженной банды, нападавшей якобы на распространителей наркотиков, к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным по шести уголовным статьям, в том числе в бандитизме, грабеже, разбое и похищении человека.

В 2022 году подсудимый вошел в состав организованной их знакомым вооруженной преступной группы, промышлять собирались на причастных к незаконному обороту наркотиков в в Тюмени, и хищения у них имущества. На вооружении у банды имелся травматический пистолет и патроны для использования в нападениях. С апреля 2022 года по апрель 2023 года участники совершали нападения на лиц, которые, по их мнению, занимались незаконным сбытом.

Они вывозили потерпевших на автомобиле в малолюдные места и под угрозой пистолета забирали у них мобильные телефоны и с помощью банковских приложений похищали деньги со счетов, в том числе оформляя на имя потерпевших микрозаймы. После этого члены банды заставляли потерпевших "признаваться" в том, что они якобы являются наркоторговцами и записывали "признание" на видео, угрожая распространить его в случае обращения потерпевших в полицию. От их действий пострадали три человека, ущерб превысил 600 тыс. рублей.

Осужденный к 10 годам колонии строгого режима после отбывания срока будет еще почти год ограничен в свободе. В пользу потерпевшего ему предстоит выплатить компенсацию материального и морального вреда на сумму 203 тыс. рублей.

37-летний организатор банды скрылся от следствия и объявлен в розыск. В отношении другого члена банды уголовное дело находится на рассмотрении в суде, сообщили в облпрокуратуре.