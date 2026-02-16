Тотальные проверки систем охраны проведут в Югре после инцидентов в двух школах округа

12:42 16 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Советском и Пойковском на прошлой неделе были зафиксированы инциденты с проносом учащимися опасных предметов в школы. В одном из случаев школьник действовал умышленно, в связи с чем губернатор Руслан Кухарук потребовал провести тотальные комплексные проверки не только школ, но и всех социальных учреждений и общественных пространств округа.

Предварительные проверки показали: охранные предприятия, обеспечивающие безопасность образовательных учреждений, не располагали необходимым техническим оснащением – оборудование либо отсутствовало, либо находилось в неисправном состоянии.

Департаменту региональной безопасности совместно с правоохранительными органами также поручено формировать еженедельный сводный отчет, включающий информацию о наличии и работоспособности технических средств безопасности, данные о квалификации охранного персонала, фотофиксацию пропускного пункта, указание ответственных лиц и организаций, отвечающих за безопасность каждого объекта.

В школах и колледжах автономного округа проведут декаду безопасности, в том числе цикл занятий "Урок безопасности", родительские собрания и классные часы, направленные на профилактику травли в школьной среде, предупреждение конфликтов, формирование толерантности и навыков конструктивного общения.

Теги: Руслан Кухарук , безопасность , школы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026