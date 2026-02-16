Тюменские семьи с двумя и более детьми могут получить новую выплату от регионального отделения Соцфонда РФ

С 2026 года в Тюменской области вводится ежегодная семейная выплата — новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. Данная выплата предусматривает возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год и назначается каждому из работающих родителей, уплативших налог.

Право на получение выплаты имеют работающие родители, усыновители, опекуны или попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет и до 23 лет, если они студенты-очники.

Выплату можно, если в семье все граждане России, родители платят налоги, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения в регионе (в 2025 году в Тюменской области – 26 599,5 руб.); имущество семьи не превышает установленный перечень; отсутствует задолженность по уплате алиментов.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются: заработная плата; поступления от предпринимательской деятельности; пенсии и пособия; стипендии; дивиденды и проценты по вкладам; доходы от продажи имущества; алименты и иные доходы. Формула расчета: общая сумма поступлений за год (предшествующий году обращения за выплатой) делится на 12 месяцев, затем – на число членов семьи.

Подать заявление на семейную выплату родители смогут с 1 июня до 1 октября 2026 года одним из способов: через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или в МФЦ. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Узнать более подробную информацию об услугах Отделения фонда можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, MAX.