Глава Югры после гибели ребенка в Лянторе потребовал проверить все крыши в округе

14 февраля В Лянторе снежная глыба упала с СК "Штурм" на 13-летних мальчишек, игравших возле катка. Один погиб, второй госпитализирован, трое смогли убежать. Следком завел уголовное дело, в ходе расследования будет установлена вина ответственных за содержание объекта лиц и дана правовая оценка своевременности и полноте мер по очистке кровли от снега и наледи. Губернатор Руслан Кухарук выразил соболезнования семье погибшего мальчика и пообещал необходимую помощь и поддержку.

"В целях недопущения подобных трагедий на заседании дал ряд поручений. Главам муниципалитетов – обеспечить оперативный мониторинг состояния всех зданий и организовать работу по своевременной очистке снега с крыш. Ориентироваться не на график уборки, а на потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан", - сообщил Кухарук.

Службе жилищного и строительного надзора Югры поручено взять на особый контроль работу управляющих компаний по очистке снега с крыш многоквартирных домов.