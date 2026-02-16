Глава Югры после гибели ребенка в Лянторе потребовал проверить все крыши в округе

14 февраля В Лянторе снежная глыба упала с СК "Штурм" на 13-летних мальчишек, игравших возле катка. Один погиб, второй госпитализирован, трое смогли убежать. Следком завел уголовное дело, в ходе расследования будет установлена вина ответственных за содержание объекта лиц и дана правовая оценка своевременности и полноте мер по очистке кровли от снега и наледи. Губернатор Руслан Кухарук выразил соболезнования семье погибшего мальчика и пообещал необходимую помощь и поддержку.
"В целях недопущения подобных трагедий на заседании дал ряд поручений. Главам муниципалитетов – обеспечить оперативный мониторинг состояния всех зданий и организовать работу по своевременной очистке снега с крыш. Ориентироваться не на график уборки, а на потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан", - сообщил Кухарук.
Службе жилищного и строительного надзора Югры поручено взять на особый контроль работу управляющих компаний по очистке снега с крыш многоквартирных домов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru