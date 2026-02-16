Каждый пятый сотрудник Сбера в Тюменской области устроился в банк сразу после вуза

В Тюменской области каждый пятый сотрудник Сбера устроился в банк сразу после окончания вуза. Это говорит о привлекательности бренда среди молодежи благодаря широким возможностям для профессионального и личностного развития, которые Сбер предлагает с первых дней работы.

Для новичков действует программа адаптации, которая помогает быстро наладить контакт с коллегами, разобраться в ежедневных задачах. Большое внимание уделяется погружению в ценности и культуру компании, и, конечно, образовательному и карьерному трекам.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Нам важно, чтобы новички с первых дней могли почувствовать себя частью команды. Поэтому мы уделяем огромное внимание наставничеству и личной вовлеченности руководителей всех уровней в адаптацию коллег. Я тоже встречаюсь с сотрудниками, которые только к нам присоединились, чтобы лично поддержать их и вдохновить, ответить на вопросы и помочь быстрее освоиться. Мы в Сбере стараемся сделать всё, чтобы сотрудники получали внимание и были уверены в завтрашнем дне — своем и близких, и понимали, какой личный вклад каждый вносит в результат работы большой компании.

Вместе со стабильной заработной платой Сбер предлагает комплексную систему корпоративной заботы: доступ к лучшим клиникам по ДМС, непрерывному обучению, льготную ипотеку и инструменты для финансовой защиты на будущее. При переезде сотрудника предусмотрены компенсации за аренду жилья. В распоряжении всех, кто трудится в Сбере, доступ к подписке СберПрайм+, в нее входят кэшбек бонусами у партнеров, повышенный процент на вклад и накопительный счет, доступ к развлекательным сервисам Звук и Оkkо.

Также Сбербанк приглашает сотрудников в сообщество "Поколение Сбер", где можно найти друзей и единомышленников, и в котором поддерживаются предложения и специальные проекты, направленные на прокачку лидерских качеств и карьерный рост активных молодых людей. Помимо этого, Сбер активно поощряет волонтерские инициативы команды, это отличная возможность решать конкретные социальные проблемы в родном регионе и делать жизнь вокруг лучше.