В Тюменской области снизилась заболеваемость ВИЧ и туберкулезом

В Тюменской области за 2025 год отмечено заметное снижение заболеваемости корью, коклюшем, дизентерией, вирусным гепатитом А, клещевым энцефалитом. Наметилась тенденция по снижению заболеваемости социально значимыми инфекциями, такими как ВИЧ (на 18,4%) и туберкулез (на 13,8 %).

О динамике инфекционной и паразитарной заболеваемости, о принимаемых мерах по её профилактике и снижению, а также задачах на 2026 год на заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по Тюменской области сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Мыцик.