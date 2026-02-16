Более 18 млн рублей украли мошенники у жителей Тюмеской области за неделю

45 жителей региона за неделю потеряли от действий мошенников свыше 18 млн рублей, максимальную сумму - 3,6 млн - перевела на их счета жительница Ишима.

Пенсионерке злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение и под предлогом предотвращения хищения денег убедили ее перевести на "безопасные" счета 3,6 млн руб. Ишимская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, сообщили в облпрокуратуре.